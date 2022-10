जळगाव : ‘अमृत टप्पा एक’चे काम दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मक्तेदार व अधिकाऱ्यांनी दिली. महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी सोमवारी (ता. १०) बैठक घेतली.सतरा मजली इमारतीत झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी ‘अमृत टप्पा एक’चा पूर्ण आढावा घेतला. (Amrut phase 1 will get water in 2 months testimony of monopolies officials gbp00)

या वेळी मक्तेदाराचे प्रतिनिधी तसेच पाणीपुरवठा अभियंता संजय नेमाडे, प्रकल्प अधिकारी योगेश बोरोले आदी उपस्थित होते. ‘अमृत टप्पा एक’बाबत माहिती देताना पाणीपुरवठा अभियंता नेमाडे यांनी सांगितले, की अमृत टप्पा एकचे १६ झोन तयार करण्यात आले आहेत.

त्यातील सुप्रीम कॉलनी, पिंप्राळा निमखेडी झोनचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याचा पाणीपुरवठाही सुरू झाला आहे. उर्वरित १३ झोनचे काम अद्याप बाकी आहे. शहरात ६८ हजारांपैकी ६५ हजार नळ कनेक्शन जोडण्यात आले आहेत. उर्वरित नळ कनेक्शनही लवकरच जोडण्यात येईल.

दोन महिन्यांत पूर्णत्वाची हमी

अमृत टप्पा एकचे काम पूर्णत्वाबाबत विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी विचारणा केली. त्या वेळी मक्तेदार व अधिकारी यांनी सांगितले, की दोन महिन्यांत संपूर्ण काम पूर्ण करून त्याद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येईल.

तीन झोन महापालिकेकडे

शहरात अमृत टप्पा एकचे पूर्ण झालेले तीन झोन सद्यःस्थितीत मक्तेदाराकडे आहेत. त्यांच्यामार्फत त्याची देखभाल करण्यात येत आहे. आता हे तीन झोन महापालिकेने हस्तांतरित करून घ्यावेत, असे मत मक्तेदारातर्फे व्यक्त करण्यात आले. महापालिका पाणीपुरवठा लवकरच हे तीन झोन हस्तांतरित करून घेणार असल्याचेही पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांनी सांगितले.

