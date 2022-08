जुन्या भांडणाची खुन्नस; बाप-लेकावर सशस्त्र हल्ला

By

जळगाव : मागील भांडणाच्या कारणावरून तरुणासह त्याच्या वडिलांवर सशस्त्र हल्ला करून बेदम मारहाण झाल्याची घटना नशिराबाद येथे घडली आहे. याबाबत शनिवारी (ता. ६) रात्री उशिरा १९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (An old feud Armed attack on father son jalgaon Latest Crime News)

नशिराबाद येथील मोमिन मोहल्ल्यात शोएब शरीफ पिंजारी (वय २४) कुटुंबीयांसह वास्तव्याला आहे. मंगळवारी (ता. २) रात्री ८ वाजेच्या सुमारास शोएब हा त्याच्या घराबाहेर बसला असताना जुन्या वादातून त्यांच्या गल्लीत राहणारा सादिक शहा हाफिजउल्ला शहा यांच्यासह इतर १९ जणांनी शिवीगाळ करून त्याला बेदम मारहाण केली.

मुलाला मारहाण होत असताना शोएबचे वडील शरीफ रज्जाक पिंजारी (वय ५०) यांनी बचाव करण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांच्यावर धारदार शस्त्राने वार करून गंभीर दुखापत करण्यात आली.

जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरु असून रात्री उशिरा नशिराबाद पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार देण्यात आली. त्यावरुन सादिक शहा हाफिजउल्ला शहा, वसीम शहा, यासीनशहा नूरशहा, आसिफ शहा शरीफ शहा, मुक्तार शहा खलील शहा, फिरोज शहा नुरशहा, शब्बीर शहा मुसा शहा, सलीम शहा नूर शहा, बकश शहर फरीद शहा, साजिद शहा फरीद शहा, हरीष शहा कालू शहा, वकार शहा महमूद शहा, अल्लू शाबीर शहा, शकील शहा बशीर शहा, मेहमूद शहा कादर शहा, सद्दाम शहा कासम शहा, फरिद शहा आणि कासम शहा (सर्व रा. मोमिन मोहल्ला, नशिराबाद) यांच्याविरुद्ध प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.

