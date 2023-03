Anandacha Shidha : आनंदाचा शिधा रेशनवर उपलब्ध! आमदार सुरेश भोळे यांच्या हस्ते वितरण

जळगाव : राज्य शासनाकडून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना गुढीपाडवा व भारतरत्न डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त सवलतीच्या दराने ‘आनंदाचा शिधा’ (Anandacha Shidha) संचाचे वितरण करण्यात येत आहे. (Anandacha Shidha Jinnas Sanch has been made available and distribution has been started by administration jalgaon news)

येथील शिवाजीनगर भागातील रेशन दुकानावर आमदार सुरेश भोळे यांच्या हस्ते वितरणास प्रारंभ करण्यात आला. ‘आनंदाचा शिधा’ जिन्नस संच जिल्ह्यात उपलब्ध झाला असून, या संचाचे वितरण प्रशासनाकडून सुरू झाले आहे. वितरणाचा प्रारंभ जळगाव शहरात आमदार सुरेश ऊर्फ राजूमामा भोळे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

शिवाजीनगरातील रेशन दुकानदार नवनाथ व्ही. दारकुंडे यांच्या रास्त भाव दुकानातील लाभार्थ्यांना, तसेच रास्त भाव दुकानदार अतुल हराळ यांच्या दुकानातील लाभार्थ्यांना आमदार भोळे यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले