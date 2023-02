Jalgaon Crime News : ठेकेदाराच्या डोक्यात घातली सळई

जळगाव : दारू पिण्यासाठी पैसे देत नाही, म्हणून कामगाराने चक्क बांधकाम ठेकेदाराच्या डोक्यातच लोखंडी सळई घालून जखमी केले. (as not given rupees for alcohol to worker injured contractor by putting an iron rod on his head jalgaon news)

ही घटना चिंचोली वीज उपकेंद्रात घडली. सरकारी ठेकेदार संजय वराडे (रा. अयोध्यानगर, जळगाव) रविवारी (ता. १९) दुपारी दोनच्या सुमारास चिंचोली (ता. जळगाव) येथील वीज उपकेंद्राच्या आवारात असताना, तेथे दारूच्या नशेत जालम शोभाराम पवार आला.

त्याने संजय वराडे यांना आणखी दारू पिण्यासाठी पैशांची मागणी केली. मात्र, अगोदरच तू दारू पिऊन आला असताना, परत कशाला पैसे पाहिजेत, असे सांगत वराडे यांनी पैसे देण्यास नकार दिला. त्यामुळे जालम पवार याने लोखंडी आसारी वराडे यांच्या डोक्यात मारून दुखापत केली,

तसेच शिवीगाळ करून त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली. याबाबत जखमी वराडे यांच्या तक्रारीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात जालम शोभाराम पवार (रा. सुप्रीम कॉलनी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, त्याला अटक करण्यात आली आहे. पोलिस नाईक मुदस्सर काझी तपास करीत आहे.