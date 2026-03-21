Ashok Kharat Case : कालाय तस्मै नम:! चाकणकरांनी पीडितांना न्याय न दिल्यानं परतफेडीची वेळ, खरातला राजकीय पाठबळ; रोहिणी खडसेंचा घणाघात

मुक्ताईनगर (जळगाव) : स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात नव्याने धक्कादायक व्हिडिओ आणि फोटो समोर आल्याने राज्यातील वातावरण पुन्हा तापले आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी (Rohini Khadse Reaction) केली आहे..रोहिणी खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानत सांगितले की, "या प्रकरणाकडे लक्ष देऊन चौकशीचे आदेश दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार. मात्र, केवळ प्राथमिक कारवाई पुरेशी नाही. या प्रकरणात ज्यांचे-ज्यांचे धागेदोरे समोर येत आहेत, त्या सर्वांचीही चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.".Who is Ashok Kharat? आईसमोरच अल्पवयीन मुलीला शर्ट वर करायला सांगितला अन्..; कॅप्टन खरातच्या भोंदूगिरीचा थरकाप उडवणारा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल.त्या पुढे म्हणाल्या की, "अशोक खरात प्रकरणात अनेक महिलांवर अत्याचार झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या सर्व घटनांची सखोल चौकशी का होत नाही? या प्रकरणामागे कुणाचे तरी राजकीय पाठबळ असल्याचा संशय आहे. या प्रकरणात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचंही नाव समोर आलंय. यावर मी म्हणेन 'कालाय तस्मै नमः".चाकणकरांवर टीका करत खडसे म्हणाल्या, "महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये महिला आयोगाने कठोर आणि निष्पक्ष भूमिका घ्यायला हवी होती. वैष्णवी हगवणे आणि संपदा मुंडे प्रकरणातही योग्य ती कारवाई झाली नाही," असा आरोप त्यांनी केला..Sunil Tatkare Viral Photo Controversy : रुपाली चाकणकरांनंतर आता सुनील तटकरेंही गोत्यात? 'त्या' फोटोने वाढवलं टेन्शन! भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण भोवणार?."पीडितांना न्याय देण्याऐवजी काही ठिकाणी राजकीय व्यक्तींना पाठीशी घालण्याचे काम झाले. याच कारणामुळे रूपाली चाकणकर यांना राजीनामा देण्याची वेळ आली," असेही रोहिणी खडसे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, अशोक खरात प्रकरणातील चौकशीचा वेग आणि निष्पक्षता याकडे राज्याचे लक्ष लागले असून, या प्रकरणात आणखी कोणते खुलासे समोर येतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.