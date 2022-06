Jalgaon : दोघांवर प्राणघातक हल्ला; 2 संशयिताना अटकेत, 1 फरार

पहूर (दि. नाशिक) : येथे पेठ ग्रामपंचायत इमारतीखाली अंडापाव गाडीवर सतीष कडुबा पांढरे व राहुल नाना भोंडे या युवकांवर चाकूने सपासप वार करून दोघांना गंभीर जखमी (Serious Injured) केल्याची घटना घडली आहे. यातील तीनही हल्लेखोर घटनास्थळावरून पसार झाले होते. मात्र, पोलिसांनी रात्रभर परिसर पिंजून काढत दोन संशयितांना अटक केली तर एक जण फरार आहे. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळापासून बसस्थानकमार्गे पोलिस ठाण्यापर्यंत संशयितांची धिंड काढली. (Assault on both 2 suspects arrested 1 absconding at Jamner Jalgaon Crime News)

पहूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक प्रताप इंगळे, पोलिस उपनिरीक्षक अमोल गर्जे, पोलिस उपनिरीक्षक संदीप शेटे, पोलिस कर्मचारी गोपाल माळी, भरत लिंगायत, ईश्वर देशमुख, विनय सानप, रवींद्र देशमुख, ज्ञानेश्वर ढाकरे यांनी संशयितास वरखेडा शिवारातून शेतीच्या बागेतून अटक केली. यात शुभम रमेश पाटील, बंडू एकनाथ पाटील या दोन संशयितांना अटक करण्यात आली असून, यातील रोहित दीपक थोरात उर्फ चिक्या हा फरार झाला आहे. त्याचा पोलिस शोध घेत आहेत.

दरम्यान, गंभीर जखमी सतीश कडूबा पांढरे व राहुल नाना भोंडे यांना पुढील उपचारासाठी जळगाव येथे रवाना केले असून, सोमवारी (ता. ३०) दुपारी पहूर पोलिस ठाण्यात विलास कडूबा पांढरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रोहित थोरात, शुभम पाटील, बंडू पाटील या संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक प्रताप इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अमोल गर्जे तपास करीत आहेत.

संशयितांची गावातून धिंड

अटकेतील संशयित शुभम रमेश पाटील व बंडू एकनाथ पाटील या दोघांना घटनास्थळापासून पहूर बसस्थानक मार्गे थेट पहूर पोलिस ठाण्यापर्यंत त्यांची धिंड काढण्यात आली. गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कडक कारवाई करण्याची मागणी संतप्त नागरिकांनी केली आहे.