Jalgaon Municipality News : जळगावमधील 481 थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा 22 डिसेंबरला लिलाव

Jalgaon Municipality News : मालमत्ताकर तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून न भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांच्या मालमत्तांचा महापालिका प्रशासनाकडून २२ डिसेंबरला लिलाव होईल. प्रशासनाकडून ५१९ मालमत्ताधारकांना जप्तीचे अधिपत्र बजावण्यात आले होते. त्यापैकी ४८१ जणांनी थकबाकी न भरल्यामुळे त्या मालमत्ताधारकांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येईल.(Auction of properties of 481 defaulters in Jalgaon on December 22 jalgaon municipality news)

लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्यास आयुक्तांना एक रुपये बोली लावण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. आयुक्त एक रुपयांची बोली लावतील व त्या मालमत्ता महापालिकेच्या नावाने केल्या जातील. तसेच अधिपत्र बजावल्यानंतर ४० मालमत्ताधारकांनी थकबाकी भरल्यामुळे त्यांच्या मालमत्ता लिलाव प्रक्रियेतून वगळण्यात येतील.

२२ डिसेंबरच्या आधी मालमत्तांची थकबाकी भरणाऱ्यांना लिलावातून वगळण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेवटची संधी म्हणून थकबाकीदारांनी तातडीने थकबाकी भरावी अन्यथा लिलावास सामोरे जावे, असे महापालिका प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

चार कोटी ४३ लाखांची थकबाकी

शहरातील तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून मालमत्ताकर न भरणाऱ्या ५१९ मालमत्ताधारकांकडे चार कोटी ६१ लाख २३ हजार ८९६ रुपयांची थकबाकी थकीत होती.

त्यापैकी ४० मालमत्ताधारकांनी १७ लाख ५२ हजार ५८३ रुपयांची थकबाकी भरली. ४८१ मालमत्ताधारकांकडे चार कोटी ४३ लाख ७१ हजार ३१३ रुपयांची थकबाकी आहे.