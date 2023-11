Jalgaon Municipality News : दिवाळीच्या मुहूर्तावर महापालिकेच्या ताफ्यात नवीन 5 वाहनांची खरेदी

Jalgaon Municipality News : महापालिकेतर्फे गेल्या अनेक वर्षात अधिकाऱ्यांसाठी नवीन गाड्यांची खरेदी झाली नव्हती. मात्र दिवाळीच्या मुहूर्तावर नवीन पाच वाहने खरेदी करण्यात आले आहेत.

मनपाच्या प्रशासकीय वाहन ताफ्यात पूर्वी अधिकाऱ्यांसाठी ३१ वाहने होती, मात्र वाहनांची मुदत संपल्यामुळे त्या बंद करण्यात आल्या होत्या. (Purchase of 5 new vehicles in municipal corporation on occasion of Diwali jalgaon news)

आता फक्त बारा गाड्या शिल्लक होत्या. त्यातीलही पाच गाड्यांची मुदत डिसेंबर २०२३ मध्ये संपत आहे. महापालिकेत आता शासनातर्फे सर्वच अधिकारी नियुक्त झाले आहेत.

तसेच महापालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही वाहने नव्हती. तसेच जुन्या वाहनांचा देखभाल दुरुस्ती खर्च जास्त होता. त्यामुळे मनपाने पाच नवीन वाहने दिवाळीच्या मुहूर्तावर खरेदी केलेली आहेत.

बऱ्याच वर्षांनंतर मनपाचे नवीन प्रशासकीय वाहन खरेदी केलेली आहेत. मारुती सुझुकी कंपनीच्या या गाड्या असून त्यात आयुक्तांसाठी ग्रँड व्हिटारा ही नवीन गाडी असेल, इतर चार गाड्या अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.

महापालिका फंडातून ही वाहने खरेदी करण्यात आली आहे.नवीन वाहन खरेदी या लेखाशिर्षकार्तंगत वाहने घेण्यात आली आहेत.

महापालिकेच्या आवारात ही वाहने आज आणण्यात आली. महापालिका आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड यांच्या हस्ते वाहनांची पूजा करण्यात आली. यावेळी अधिकारी तसेच वाहन विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.