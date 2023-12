Jalgaon Crime News : तोतया पोलिसाने उतरविल्या वृद्धेच्या बांगड्या; गुन्हा दाखल

Jalgaon Crime News : आपण पोलिस आहोत, गावात चोऱ्या होताय अशा पद्धतीने वृद्धेला संमोहित करून शुक्रवारी(ता. २९) दुपारी साडेबाराला पंचाहत्तरवर्षीय आजीच्या हातातील पन्नास हजारांच्या सोन्याच्या बांगड्या एका भामट्याने उतरवून घेतल्या.

जिल्‍हा पेठ पोलिसांत या प्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.(bangles of old woman were removed by fake police jalgaon crime news)