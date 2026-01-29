Ajit Pawar : जळगावची 'ती' भेट ठरली शेवटची; कामाच्या धडाक्याने जिंकले होते दादांनी मन, आठवणींनी सारेच सुन्न

जळगाव : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचा शासकीय दौरा १७ ऑगस्ट २०२५ ला जळगावला झाला होता. त्या वेळी त्यांनी जिल्हा नियोजन भवनात बैठक घेतली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा नियोजनचा निधी चांगल्या पद्धतीने खर्च केल्याबद्दल पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधींच्या कार्याचे कौतुक केले होते. ही भेट जळगावला त्यांची शेवटची ठरली..नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार येणार होते. मात्र काही कारणास्तव त्यांचा दौरा रद्द झाला होता. अन्यथा महापालिका निवडणुकीत जानेवारी २०२६ मध्ये त्यांची जळगावकरांशी भेट झाली असती, असे राजकीय नेते सांगतात..जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत श्री.पवार यांनी सांगितले होते, की पुणे येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार म्हणून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद काम करीत होते. त्यांना माझ्या कामाची पद्धत आणि आवाका माहिती आहे. यामुळे त्यांनी जळगावला चांगलेच काम केले असणार. आता समोर आलेल्या अहवालावरून जिल्ह्याची प्रगती होते आहे, सर्व लोकप्रतिनिधी, अधिकारी चांगले काम करीत आहे, याबाबत कौतुकही केले होते..Ajit Pawar Death : हृदयद्रावक! 'थांबा ना… आमच्या दादांना नका नेऊ, पाया पडतो तुमच्या..'; अजित पवारांचं पार्थिव उचलताच कार्यकर्त्यांचा आक्रोश.छायाचित्रांच्या प्रदर्शनीची भुरळराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गणेश कॉलनीतील कार्यालयाला भेट दिली होती. नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांच्या निवासस्थानी भेट दिली होती. या वेळी जिल्हाध्यक्ष पवार यांनी शरद पवारांसह इतर नेत्यांची जुनी छायाचित्रांची प्रदर्शनी दाखविली होती. उपमुख्यमंत्री पवार यांचेही पुणेरी पगडीतील छायाचित्र पाहून उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाध्यक्ष पवारांचे कौतुक केले होते. तर जळगावला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता मेळावा झाला होता. त्यात पवारांनी कार्यकर्त्यांना बूस्टर डोस देऊन पक्षवाढीसाठी व आगामी निवडणुकांसाठी तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.