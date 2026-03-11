जळगाव

Jalgaon : अंत्यसंस्काराला गेलेल्यांवर मधमाशांचा हल्ला, मृतदेह तसाच सोडून पळाले; १० जण गंभीर जखमी

Bee Attack During Funeral मुक्ताईनगरमध्ये एका वृद्ध व्यक्तीच्या अंत्यविधीसाठी जमलेल्या ग्रामस्थांवर मधमाशांनी अचानक हल्ला चढवला. या हल्ल्यात ८ ते १० नागरिक गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Muktaainagar Incident Ten People Injured In Bee Attack

Muktaainagar Incident Ten People Injured In Bee Attack

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मुक्ताईनगर (दिपक चौधरी): तालुक्यातील चारठाणा येथे काल एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक घटना उघडकीस आली आहे. गावातील एका वृद्ध व्यक्तीच्या अंत्यविधीसाठी जमलेल्या ग्रामस्थांवर मधमाशांनी अचानक हल्ला चढवला. या हल्ल्यात ८ ते १० नागरिक गंभीर जखमी झाले असून, मधमाशांच्या धास्तीमुळे अंत्यविधी अर्धवट सोडून ग्रामस्थांना तिथून पळ काढावा लागला. Bee Attack At Funeral In Muktaainagar Jalgaon Around Ten People Hospitalised

Loading content, please wait...
Jalgaon
accident
muktainagar

Related Stories

No stories found.