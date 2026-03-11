Jalgaon : अंत्यसंस्काराला गेलेल्यांवर मधमाशांचा हल्ला, मृतदेह तसाच सोडून पळाले; १० जण गंभीर जखमी

मुक्ताईनगर (दिपक चौधरी): तालुक्यातील चारठाणा येथे काल एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक घटना उघडकीस आली आहे. गावातील एका वृद्ध व्यक्तीच्या अंत्यविधीसाठी जमलेल्या ग्रामस्थांवर मधमाशांनी अचानक हल्ला चढवला. या हल्ल्यात ८ ते १० नागरिक गंभीर जखमी झाले असून, मधमाशांच्या धास्तीमुळे अंत्यविधी अर्धवट सोडून ग्रामस्थांना तिथून पळ काढावा लागला. Bee Attack At Funeral In Muktaainagar Jalgaon Around Ten People Hospitalised.नेमकी घटना काय?चारठाणा येथील रहिवासी गोंडू पुरकर यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले होते. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी काल दुपारी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ स्थानिक स्मशानभूमीत जमले होते. दफनविधीची प्रक्रिया सुरू असतानाच अचानक परिसरात असलेल्या मधमाशांच्या पोळ्यातील माश्या उठल्या आणि त्यांनी उपस्थित नागरिकांवर हल्ला चढवला..'फ्रीजमध्ये सापडशील', मैत्रिणी मस्करीत बोलायच्या; बॉयफ्रेंडच्या त्रासाने २४ वर्षीय डेंटिस्ट तरुणीने घेतला गळफास.स्मशानभूमीत उडाली मोठी धावपळमधमाशांचा हल्ला इतका भीषण होता की, स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांची एकच झुंबड उडाली. या गोंधळात आणि भीतीपोटी ग्रामस्थांना चक्क मृतदेह स्मशानभूमीतच ठेवावा लागला आणि सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा लागला. या हल्ल्यात सुमारे निलेश कांडेलकर कोऱ्हाळा, सुनील घुळे चारठाना, रतन पुरकर चारठाना, यांच्यासह ८ ते १० जण गंभीर जखमी झाले आहेत..घटनेनंतर जखमींना तातडीने उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे. काही जखमींवर खासगी रुग्णालयात, तर काहींवर मुक्ताईनगर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. या अनपेक्षित घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, मधमाशांच्या भीतीमुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.