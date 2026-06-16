जळगाव

Jalgaon: सहायक अधिकारी, दोन लेखापरीक्षक तीस हजारांची लाच घेताना जाळ्यात; जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई

ACB Traps Three Officials in Bribery Case: भुसावळ येथील सहायक निबंधक कार्यालयातील सहायक सहकार अधिकारी आणि दोन लेखापरीक्षकांना सावकारी परवाना मिळवून देण्यासाठी ३० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले.
Jalgaon

Jalgaon

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भुसावळ: शहरातील सहायक निबंधक कार्यालयातून सावकारी परवाना काढून देण्यासाठी तक्रारदाराकडून ३० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना सहायक सहकार अधिकारी व दोन लेखापरीक्षकांना जळगावच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी (ता. १५) मुद्देमालासह पकडले.

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