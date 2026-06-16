Jalgaon: सहायक अधिकारी, दोन लेखापरीक्षक तीस हजारांची लाच घेताना जाळ्यात; जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई

भुसावळ: शहरातील सहायक निबंधक कार्यालयातून सावकारी परवाना काढून देण्यासाठी तक्रारदाराकडून ३० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना सहायक सहकार अधिकारी व दोन लेखापरीक्षकांना जळगावच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी (ता. १५) मुद्देमालासह पकडले..येथील सहायक निबंधक कार्यालयातील सहायक सहकार अधिकारी विनय गरुड (रा. धुळे), लेखापरीक्षक सुरेश विसपुते (वय ६२, रा. माउली प्लाझा, जामनेर रोड, भुसावळ) व हेमंत प्रकाश काळे (४९, रा. विवेकानंदनगर, जळगाव) यांनी सावकारी परवाना मिळण्यासाठी तक्रारदाराकडे ३० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. याबाबत तक्रारदाराने जळगाव येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती..Nashik: नाशिक-शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्गाला गती प्रवास जलद; ३२ गावांमध्ये भूसंपादन प्रक्रिया सुरू.त्या तक्रारीची पडताळणी झाल्यानंतर जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सोमवारी येथील सहायक निबंध कार्यालयात सकाळपासून सापळा रचला होता. मात्र, नाहाटा चौफुली येथे तक्रारदाराला बोलावून ३० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना तिन्ही संशयित एसीबीच्या पथकाच्या जाळ्यात अडकले..कारवाईनंतर दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून, तिसऱ्या संशयिताला ताब्यात घेण्यासाठी पथक वरिष्ठांच्या आदेशानुसार, धुळे येथे रवाना झाले आहे. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती एसीबी सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.