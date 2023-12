Jalgaon News : शाहूनगरमधील पिंप्राळा पुलाजवळ ‘मौत का कुआ’; रस्त्यावर मोठे खड्डे

Jalgaon News : शाहूनगरमधील पिंप्राळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर तयार होत असलेल्या नवीन पुलाच्याजवळ रस्ता खराब झाला आहे. जीव तळहातावर घेऊन वाहनधारकांना वाहन चालवावे लागते.

या रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे.(Big potholes on road near Pimprala bridge in Shahunagar jalgaon news)