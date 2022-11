By

चाळीसगाव : धुळे कडे भरधाव जाणाऱ्या बसने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात तरुण ठार झाला. ही घटना शहरातील उडान पुलावरील रस्त्यावर घडली. या प्रकरणी शहर पोलिसात वाहनचालक मच्छिंद्र मधुकर देवरे (रा. हिरापूर, ता. चाळीसगाव) विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाची बस (एमएच ०६ एस ८५०८) धुळ्याच्या दिशेने जात असताना शहरातील उड्डाण पुलावरून जात असलेल्या दुचाकीला (एमएच १९, बीझेड ४१४९) जोरदार धडक दिली. (Bike rider killed in collision speeding bus case registered against the driver Jalgaon Crime News)

हेही वाचा: jalgaon : भुसावळातील 5 जण जिल्ह्यातून ‘हद्दपार’; आणखी उपद्रवींवर होणार कारवाई

यावेळी झालेल्या भीषण अपघातात संतोष राठोड (रा. करगाव, इच्छापूर, तांडा क्रमांक ३) या तरुणाचा मृत्यू झाला.

अपघाताची माहिती मिळताच शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. चाळीसगाव- धुळे रस्त्यावर सातत्याने अपघात होऊन मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे.

हेही वाचा: Eknath Khadse Statement : सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न