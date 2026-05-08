Bird Flu Outbreak Jalgaon : कुक्कुटपालन व्यवसायाला बर्ड फ्लूचं ग्रहण! आतापर्यंत 9 लाख अंडी आणि अडीच लाख कोंबड्या नष्ट; पुन्हा 3 पोल्ट्री फार्मचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

नवापूर (जळगाव) : येथील बर्ड फ्लूबाधित १२ पोल्ट्री फार्ममधील पक्षी, अंडी व खाद्य नष्ट करण्यात (bird flu outbreak in Jalgaon Maharashtra poultry farms) आले. आता पुन्हा तीन पोल्ट्री फार्ममधील पक्ष्यांचे नमुने पॉझिटिव्ह आल्याने पशुसंवर्धन विभाग पुन्हा कलिंग करण्याच्या कामात व्यस्त झाला आहे. .सकीस्मा, अशरफ व पालावला या तीन पोल्ट्री फार्ममधील पक्ष्यांचे नमुने भोपाळ प्रयोगशाळेत पाठविले होते. ते पॉझिटिव्ह आले आहेत. या तिन्ही पोल्ट्री फार्मच्या एक किलोमीटर परिघात एकूण पाच पोल्ट्री फार्म आहेत. पैकी एक रिकामे आहे. चार ठिकाणी दीड लाख पक्षी आहेत. त्या पक्ष्यांचे कलिंग क्रमाक्रमाने करण्याचे काम शुक्रवार (ता. ८)पासून सुरू होईल, अशी माहिती पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त डॉ. समीर काझी यांनी दिली..आतापर्यंत अडीच लाख कोंबड्या, नऊ लाख अंडी आणि २८ लाख टन खाद्य नष्ट करण्यात आले आहे. ता. १ मेपासून कोंबड्या, अंडी व खाद्य नष्ट करण्याचे काम सुरू आहे. नवापुरातील १२ पोल्ट्री फार्ममधील दोन लाख ४७ हजार १७४ कोंबड्या, नऊ लाख २७ हजार ९२२ अंडी आणि २८ लाख टन खाद्य नष्ट केले आहे..उर्वरित एका पोल्ट्री फार्ममधील पक्षी नष्ट करण्याचे काम गुरुवार (ता. ७)पर्यंत पूर्ण करण्यात आले. बर्ड फ्लूवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग युद्धपातळीवर काम करीत आहे. मात्र, बर्ड फ्लू नावाचे भूत कुक्कुटपालन व्यवसायाचा पिच्छा सोडायला तयार दिसत नाही..ता. १४ एप्रिलला नवापुरातील डायमंड पोल्ट्री फार्ममधील काही कोंबड्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला होता. त्यामुळे १५ ला नाशिकच्या पथकाने नवापुरात येऊन डायमंड, डॉन, तसरीन, सहयोग या चार पोल्ट्री फार्ममधील मृत कोंबड्यांच्या विच्छेदनाचे आठ नमुने भोपाळच्या राष्ट्रीय सुरक्षा पशुरोग संस्थानकडे तपासणीसाठी पाठविले होते..बर्ड फ्लूबाधित १५ पोल्ट्री फार्मडायमंड, डायमंड लेयर, न्यू डायमंड, एफसन्स, शिश, परवेज, तसरीन, सहयोग, मुस्तफा, वसीम, डॉन व आमलीवाला हे १२ पोल्ट्री फार्म आणि आता सकीस्मा, अशरफ व पालावला या तीन पोल्ट्री फार्मचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने १५ पोल्ट्री फॉर्म बाधित झाले आहेत. या पोल्ट्री फार्ममधील कोंबड्या, अंडी आणि खाद्य नष्ट करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसह १५० कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली २५ पथके कार्यरत आहेत.