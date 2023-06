Jalgaon BJP Election News : भाजपचे Mission Election... विधानसभा निवडणूकप्रमुख जाहीर

By

Jalgaon BJP Election News : येणाऱ्या वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा व पाठोपाठ विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय जनता पक्ष पूर्णत: ‘इलेक्शन मोड’वर आहे.

या पार्श्वभूमीवर पक्षाने राज्यभरात विधानसभा क्षेत्र निवडणूकप्रमुख नियुक्त केले असून, जळगाव जिल्ह्यात तरुण चेहऱ्यासह नव्या, जुन्यांना त्यासाठी संधी दिली आहे. (BJP full focus on election due to upcoming Lok Sabha and assembly elections jalgaon news)

भाजपचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule) सध्या राज्याच्या संघटनात्मक दौऱ्यावर आहेत. आगामी काळात राज्यात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, तसेच पुढील वर्षी लोकसभा व पाठोपाठ विधानसभा निवडणूक होतेय.

त्यासाठी श्री. बावनकुळे पायाला भिंगरी लावून निघालेत. त्यांच्या नेतृत्वात प्रदेश भाजपची नवीन कार्यकारिणी गेल्याच महिन्यात जाहीर झाली. आता आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विधानसभा क्षेत्रनिहाय निवडणूक प्रमुखांची नियुक्ती श्री. बावनकुळे यांनी गुरुवारी जाहीर केली.

नव्यांसह तरुणांना संधी

राज्यभरातील विधानसभा क्षेत्रांमध्ये निवडणूकप्रमख नेमताना श्री. बावनकुळे यांनी जुन्या चेहऱ्यांपेक्षा नव्या पदाधिकाऱ्यांना व त्यातही तरुणांना संधी दिल्याचे दिसून येते. केंद्रीय स्तरापासून राज्यातही भाजपचा भर तरुणांवरच राहणार असल्याचे यातून दिसून येते.

जळगाव जिल्ह्यातील निवडणूक प्रमुख असे

चोपडा : गोविंद शेंगदाणे

रावेर : अमोल जावळे

भुसावळ : संजय पाटील

जळगाव शहर : विशाल त्रिपाठी

जळगाव ग्रामीण : चंद्रशेखर अत्तरदे

अमळनेर : स्मिता वाघ

एरंडोल : करण पवार

चाळीसगाव : भुवनेश्‍वर पाटील

पाचोरा : अमोल शिंदे

जामनेर : चंद्रकांत बाविस्कर

मुक्ताईनगर : अशोक कांडेलकर