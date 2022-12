पारोळा : माहेरहून व्यावसायासाठी तीन लाख रुपये आणावे म्हणून विवाहितेच्या छळ करणाऱ्या पाच जणांविरुद्ध पारोळा पोलिसात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

रेणुका योगेश पाटील (वय २५; थाळनेर ता. शिरपूर जि.धुळे, हल्ली मुक्काम पारोळा) यांचे नंदुरबार येथील सासर असलेल्या विवाहितेचे पती योगेश सुदाम पाटील (रा. दत्त कॉलनी, कोरीट नाका नंदुरबार) यांच्यासोबत विवाह झाला होता. (Bring Three Lakh for Business Harassment of married woman by in laws Jalgaon Crime News)

लग्नानंतर महिनाभरानंतर योगेश सुदाम पाटील (पती), सुदाम भिका पाटील (सासरे), प्रमिला पाटील (सासू), रविना राकेश न्हावी (नणंद), विजय पाटील (दिर, सर्व रा. नंदुरबार) यांनी विवाहितेला माहेरून तुझ्या वडिलांकडून आम्हाला नंदुरबार येथे व्यवसायासाठी तीन लाख रुपये आणावे म्हणून सांगितले.

विवाहितेने नकार दिला असता सर्व मंडळींनी शिवीगाळ व मारहाण केली, तसेच मानसिक त्रास देऊन छळ केला. विवाहितेने दिलेल्या फिर्यादीवरून वरील पाच जणांविरुद्ध पारोळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

