Jalgaon News : बहिणीच्या औक्षणाआधीच भावाचा रेल्वेतून पडून मृत्यू

Jalgaon News : भाऊबीजेसाठी बऱ्हाणपूर (मध्यप्रदेश) येथे बहिणीकडे जात असलेल्या येथील इंग्रजी शाळेतील शिक्षकाचा धावत्या रेल्वेतून पडल्याने मृत्यू झाला. शिरसोली ते जळगावदरम्यान १५ नोव्हेंबरला ही घटना घडली.

भाऊबीज साजरी होण्याआधीच भावाच्या दुर्दैवी मृत्यूने बहिणीसह कुटुंबीयांनी आक्रोश केला.(Brother died by falling from train on bhaubeej jalgaon news)

विजय श्याम सोनी (३२, मूळ रा. बऱ्हाणपूर, ह.मु. जळगाव) असे मृताचे नाव आहे. ते जळगावातील रुस्तमजी इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये शिक्षक होते. मामांचा मोबाईलवर कॉल आल्यानंतर त्यांची ओळख पटली.

विजय सोनी हे दिवाळीनिमित्त कल्याण येथील त्यांच्या मामांकडे गेले होते. कल्याणहून ते बऱ्हाणपूर येथे बहिणीकडे भाऊबीजसाठी रेल्वेने जात होते.

त्या वेळी शिरसोली नजीक रेल्वे खांब क्रमांक ४०७ जवळ धावत्या रेल्वेतून ते खाली पडले. घटनेची माहिती मिळताच लोहमार्ग पोलिस ठाण्याचे सचिन भावसार हे घटनास्थळी पोचले.

त्यांनी सोनी यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी जळगाव लोहमार्ग पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.