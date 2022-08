Jalgaon Crime : पत्नीसोबत झोपण्याची मागणी करताच भावाला भावानेच संपवले

मेहुणबारे (जि. जळगाव) : दारूच्या नशेत वाईट साईट शिवीगाळ करून पत्नीजवळ झोपू दे असे सांगितल्याचा राग अनावर झाल्याने सख्या मोठ्या भावाने लहान भावाचा डोक्यात लोखंडी पास टाकून खून केल्याची खळबळजनक घटना अभोणे येथे शुक्रवारी सायंकाळी उघडकीस आली.

याप्रकरणी मेहूणबारे पोलीस स्टेशनला आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून मुलाच्या विरोधात मुलाचा खून केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खून करणाऱ्या संशयिताला अटक करण्यात आली असून त्याला न्यायालयात हजर केले असता 1 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. (brother killed brother as soon as he demanded to sleep with his wife Jalgaon Crime Latest marathi news)

या घटनेची पोलीसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, अभोणे (ता.चाळीसगाव)येथील सुरेश तुकाराम पाटील व शिवाजी तुकाराम पाटील या सख्ख्या भावांमध्ये आपसात जमत नसल्याने त्यांच्यात नेहमी वाद होत असे. त्यामुळे शिवाजी हा 5 महिन्यापासून कुटुंबासह कळमडू येथे राहत होता.

अभोणा येथे असतांना या दोघांमध्ये बऱ्याच वेळा हाणामाऱ्या झाल्या होत्या. त्यामुळे नागरीक देखील भांडणतंटा सोडवायला येत नसत.(ता.25) रोजी शिवाजी पाटील हा रात्री 10 वाजता सुरेश पाटील याच्या घरी आला व काहीएक कारण नसतांना वाद घालून शिवीगाळ करून मारहाण करण्याची धमकी दिली.

त्यामुळे सुरेश, त्याची आई,पत्नी व मुले हे गावातील एका व्यक्तीच्या घरी गेले. त्यानंतर शिवाजी हा कळमडू येथे चालला गेला.त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी (ता.26) रोजी सकाळी 7 वाजता शिवाजी हा परत अभोेणे येथे दारू पिवून आला व मोठा भाऊ सुरेशशी वाद घालू लागला.त्याला समजावून सांगूनही तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता.दिवसभर दारू पिवून यायचा व सर्वांना शिवीगाळ करायचा.दिवसभरात 4 ते 5 वेळा हा प्रकार घडला.

हेही वाचा: Crime : सातपूरला इनोव्हातून अवैध मद्यसाठा जप्त

त्यानंतर सायंकाळी साडे पाच ते सहा वाजेच्या दरम्यान सुरेश हा पेाळ्यानिमीत्त बैल गावातून मिरवून घरी आला तेवढ्यात लहान भाऊ शिवाजीने दारू पिवून सुरेशला शिवीगाळ केली. त्यावेळी सुरेशने त्याला समजावत तु कळमडू येथे घरी जा असे सांगितले. मात्र मी आज घरी जाणार नाही,येथेच मुक्काम करणार आहे.

मला तुझ्या पत्नीजवळ झोपू दे असे म्हणताच संतापलेल्या सुरेशने ओट्यावर पोळानिमीत्त पूजेकरीता ठेवलेली लोखंडी पास शिवाजीच्या डोक्यावर,तोंडावर मारली.या मारहाणीत जबर मार लागल्याने शिवाजी हा रक्ताच्या थारोळ्यात पडला.काही वेळाने रूग्णवाहीका आल्यानंतर शिवाजी याला ग्रामीण रूग्णालयात नेले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषीत केले.

याप्रकरणी मृत शिवाजीची आई लताबाई तुकाराम पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सुरेश तुकाराम पाटील याचे विरूद्ध मेहूणबारे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विष्णु आव्हाड हे करीत आहेत.दरम्यान संशयित आरोपी सुरेश तुकाराम पाटील यास अटक केली आहे. आज त्यास चाळीसगाव न्यायालयात हजर केले असता 1 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.

हेही वाचा: Nashik Crime : ‘त्या’ हल्लेखोराला सापळा रचून अटक