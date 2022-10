कासोदा (ता. एरंडोल) : दिवाळीनिमित्त कुटुंबासह कुलदैवताच्या दर्शनासाठी गेलेल्या किराणा दुकानदाराच्या घरी चोरट्यांनी भरदिवसा डल्ला मारत २ लाख ४० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. ही घटना गुरुवारी (ता. २८) सकाळी साडेसात ते सायंकाळी सातदरम्यान घडली.

येथील सिद्धार्थनगरमधील विजय शिवाजी वारे याच परिसरात घराच्या पुढील भागात किराणा दुकान चालवतात. सध्या दिवाळी असल्याने व्यवसाय चांगला झाल्याने त्या मालाच्या विक्रीतून जमलेली १ लाख २० हजार रुपये व काही दागिने बँकेत ठेवून त्यावर कर्ज घेऊन १ लाख २० हजार रुपये असे एकूण २ लाख ४० हजार रुपये घेतलेल्या मालाच्या उधारीचे व्यापाऱ्यांना देण्यासाठी रक्कम घरात आणून ठेवली होती.(Burglary in day Thieves theft amount of two and a half lakhs Jalgaon Crime News)

हेही वाचा: नापिकीला कंटाळून शेतकऱ्याची आत्महत्या

परंतु विजय वारे हे कुटुंबासह दिवाळीनिमित्त गुरुवारी (ता. २८) सकाळी साडेसातला मध्य प्रदेशातील सेंधवा येथील कुलदैवत बिजासन माताच्या दर्शनासाठी वाजता घराला कुलूप लावून गेले होते.

संध्याकाळी सातला घरी परत आले असता त्यांना घराच्या दरवाजाची कडी वाकलेली व कुलूप तोडलेले दिसले, त्यांनी लागलीच घराचा दरवाजा उघडून रक्कम ठेवलेल्या स्वयंपाक खोलीत जावून बघितले असता रक्कम ठेवलेला डबा उघडा दिसला. त्यामुळे विजय वारे यांना चोरी झाल्याचे लक्षात आले. याबाबत कासोदा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक फौजदार सहदेव घुले तपास करीत आहेत.

हेही वाचा: Jalgaon : खाकीच्या सतर्कतेमुळे वाचले युवकाचे प्राण