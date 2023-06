Jalgaon Crime News : कुसुंब्यात घरफोडी; दागिन्यांसह लाखोंचा एवज लंपास

By

Jalgaon News : तालुक्यातील रायपूर कुसुंबा येथील पाच दिवसांपासून बंद असलेले घर फोडून चोरट्यांनी सोने, चांदीच्या दागिन्यांसह रोकड लंपास केली.

रायपूर येथे खासगी व्यवसाय करत असलेले महेश नाना सोनार, पत्नी व मुलीसह कौटुंबीक कामानिमित्त ७ जूनला अहमदाबादला गेले होते. (Burglary in Kusumba Lakhs of money including jewel theft by thieves jalgaon Crime News)

ते बुधवारी (ता. १४) सकाळी अहमदाबादहून परत आले. घरी आल्यानंतर त्यांना आपल्या दरवाज्याचे कुलूप तुटलेले दिसले.

त्यांनी घरात जाऊन पाहणी केली असता, वरच्या मजल्यावरील कपाट तोडून सोने, चांदीच्या दागिन्यांसह रोकड चोरट्यांनी लंपास केल्याचे आढळून आले. महेश सोनार यांच्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

