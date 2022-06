Jalgaon : लग्न समारंभाला आलेल्या कुटुंबाची कार उलटली

अमळनेर (जि. जळगाव) : पिळोदे (ता. अमळनेर) येथे विवाह सोहळ्याला (Wedding Ceremony) आलेल्या रत्नागिरी येथील केंद्र प्रमुखांची कार गांधली- अमळनेर रस्त्यावर उलटून झालेल्या अपघातात (Accident) कारमधील चौघे जखमी झाल्याची घटना आज सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली. (car accident of family who came to attend wedding ceremony Jalgaon News)

पिळोदे येथील मूळ रहिवासी भगवान मोरे हे रत्नागिरी येथे केंद्र प्रमुख आहेत. ते नातेवाईकाच्या लग्न समारंभानिमित्त गावी आले होते. आपल्या चारचाकी वाहनातून पत्नी, पुतणी व चुलतभाऊ असे धुळ्याला जात असताना गांधली गावाच्यापुढे अचानक रस्त्याच्या बाजूला त्यांचे चारचाकी वाहन उलटले. यात कारमधील भगवान मोरे यांच्यासह सर्वच जण दाबले गेले. कार उलटली त्यावेळी रस्त्याने जाणारे अविनाश पवार, बंटी बोरसे, जनार्दन कोळी व भूषण सूर्यवंशी यांच्यासह इतरांनी लगेचच कारच्या दिशेने तत्काळ धाव घेत गाडीमध्ये दबलेल्या सर्वांना बाहेर काढून अमळनेरला खाजगी रुग्णालयात दाखल केले. यातील एकाला गंभीर मार बसल्याची माहिती मिळाली असून या अपघातप्रकरणी पोलिसांत उशिरापर्यंत नोंद करण्यात आलेली नव्हती.

