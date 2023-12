Jalgaon Crime News : जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी पतीच्या वकिलाविरुद्ध गुन्हा; 5 संशयितांविरुद्ध तक्रार

Jalgaon Crime News : खेडी येथील विवाहितेच्या कौटुंबिक वादासंबंधी प्रकरणात न्यायालयात दावा सुरु आहे. याप्रकरणी महिलेने पतीला फारकत द्यावी यासाठी पतीचे वकील ॲड. वैभव जोशी (रा. खेडी ता. जळगाव) यांनी पीडितेस उद्देशून पतीला फारकत दे अन्यथा खोट्या केस करून तुला बरबाद करेल, अशी धमकी देत जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची तक्रार विवाहितेने दिल्यावरुन एमआयडीसी पोलिसांत वैभव जोशी यांच्याविरुद्ध ॲट्रासिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(Case against husband lawyer in case of caste abuse jalgaon crime news)