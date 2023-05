Jalgaon Crime News : विवाहितेच्या छळप्रकरणी पतीसह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Jalgaon News : तालुक्यातील दहिगाव येथील माहेर असलेल्या विवाहितेचा सासरच्या मंडळींकडून विविध कारणाने मानसिक व शारीरिक छ्ळ झाल्याप्रकरणी यावल पोलिस ठाण्यात पतीसह सासरच्या मंडळीविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सोनाली ऊर्फ आशा दीपक पाटील (वय २९, रा. दहिगाव) हिचे लग्न ३ मे २०१८ ला उत्राण (ता. एरंडोल), दीपक सुपडू पाटील यांच्याशी लावण्यात आले होते. लग्न झाल्यापासून सासरच्या मंडळीकडून काही दिवस तिला चांगली वागणूक मिळाली. (Case has been filed against husband and four others in case of harassment of married couple Jalgaon Crime News)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तिला चार वर्षांची मुलगी असून, पती आणि सासरा सुपडू दगा पाटील, सासू सुनंदा सुपडू पाटील, नणंद रेखा संभाजी पाटील, नणंद प्रियंका हिरालाल पाटील यांनी मुलगा झाला नसल्याने शारीरिक त्रास देत छळ केला.

दरम्यानच्या काळात पती दीपक पाटील याने उंदिरखेडा (ता. एरंडोल) या गावातील शारदा पाटील नावाच्या महिलेशी विवाह केल्याचे सोनाली ही सासरवाडीला परत आल्यावर उघडकीस आले.

या अशा आशयाच्या फिर्यादीवरून विवाहितेच्या पतीसह सासू सुनंदा सुपडू पाटील, नणंद प्रियंका हिरालाल पाटील सर्व राहणार उत्राण, नणंद रेखाबाई संभाजी पाटील (रा. भारूड, ता. चोपडा), शारदा दीपक पाटील (रा. उंदिरखेडा, ता. पारोळा) यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक राकेश मानगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.