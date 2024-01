Jalgaon Crime News : पळासखेडेचे तत्कालीन ग्रामसेवक, महिला सरपंचाविरुद्ध गुन्हा दाखल

Jalgaon Crime News : पळासखेडे (ता. भडगाव) येथे शासनामार्फत मंजूर शौचालयाचा तीन लाभार्थींना दुबार लाभ व १९ लाभार्थींना मंजूर शौचालय बांधकाम करून न देता २ लाख ६४ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार केला म्हणून तत्कालीन महिला सरपंचासह तत्कालीन दोन ग्रामसेवकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तालुक्यातील पळासखेडे ग्रामपंचायतीत २२ जुलै २०११ ते १० जानेवारी २०२० या कालावधीत शासनामार्फत गावातील लाभार्थीसाठी २९ शौचालय बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. (case has filed against village sevak female sarpanch of Palaskhede jalgaon crime news)