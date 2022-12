By

चाळीसगाव : वनपरिक्षेत्रातील बिलाखेड येथे अवैध गौण खनिज उत्खनन करताना आढळून आलेल्या तिघांना वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले आहे. यावेळी कारवाईत त्यांच्याकडून दोन ट्रॅक्टर एक जेसीबीसह दहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

चाळीसगाव वनपरिक्षेत्रात अवैधरीत्या उत्खनन होत असल्याची माहिती वनविभागाला मिळाली होती. (Case of illegal mining Three arrested by forest department Jalgaon News)

त्यावरून वनविभागाचे उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग (जळगाव) व सुदर्शन शिसव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी शीतल नगराळे जुवार्डीचे वनपाल आर. व्ही. चौरे, वनरक्षक योगेश देशमुख, आर बी. पवार, के. बी. पवार, सी. व्ही. पाटील, वनमजूर बाळू शितोळे, बटू अहिरे, दिनेश कुलकर्णी, वाहन चालक राहुल मांडोळे यांच्या पथकाने बिलाखेड येथे जाऊन कक्ष क्रमांक ६०४४ मध्ये अवैधरीत्या वन विभागाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून जेसीबीच्या साह्याने मुरुमाची विल्हेवाट लावली जात असल्याचे दिसून आले.

यावेळी पथकाने रवींद्र भीमराव गायकवाड, शंकर राजेंद्र कोळी, परशुराम ताराचंद पवार या तिघांना ताब्यात घेऊन अटक केली. या कारवाईत दोन ट्रॅक्टर एक जेसीबी जप्त करण्यात आले आहे.

