Jalgaon Crime News: ‘एटीएम’साठीच्या 64 लाखांवर डल्ला; ऑडिटरसह चाळीसगावच्या चौघांना अटक

Jalgaon Crime News: बँकांच्या ‘एटीएम’मध्ये भरण्यासाठी दिलेल्या रकमेतून वेळोवेळी थोडी-थोडी रक्कम परस्पर काढून तीन संशयितांनी तब्बल ६४ लाखांचा अपहार केल्याप्रकरणी येथील पोलिसांत चौघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

चार संशयितांना पोलिसांनी अटक केली आहे. विशेष म्हणजे ज्या ऑडिटरच्या लक्षात ही बाब आली, त्यालाही तिघांनी सहभागी करू घेत त्याचा वाटा वेळोवेळी दिल्याचे समोर आले. (case registered against 4 for embezzlement of 64 lakh atm money jalgaon crime news)