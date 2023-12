Jalgaon Crime News: कारागृहातून रजेवर सुटलेला कैदी फरार; एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा

Jalgaon Crime News : शिक्षाप्राप्त कैद्यांना मिळणाऱ्या २१ दिवसांची संचित रजा संपल्यानंतरही तांबापुरातील रहिवासी कैदी छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद) कारागृहात हजर न राहता फरार झाला आहे. (prisoner on leave from prison is absconding jalgaon crime news)