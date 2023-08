Jalgaon Crime : बनावट अहवाल उपसंचालक (नाशिक) कार्यालयात सादर करून दोघा शिक्षकांना शिक्षणसेवक पदास व वेतन श्रेणी निश्चित मान्यता मिळवून शासनाची फसवणूक व गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी येथील श्री सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळ संस्थेच्या अध्यक्ष व सचिवांसह सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Case registered against 6 people in Kotecha College Accusation of malpractice in name of teaching staff Jalgaon Crime)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

याप्रकरणी जयश्री शालीग्राम न्याती यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रविवारी (ता.१३) शिक्षणसेवक संशयित महेश अरविंद चौधरी, शिक्षणसेवक रुकसाना ताज्जमुल, प. क. कोटेचा महिला कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्य मंगला आल्हाद साबद्रा, सचिव संजय सुरेशचंद्र सुराणा, संस्थेच्या अध्यक्षा पद्माबाई मोतीलाल कोटेचा, प्रा. डॉ. जनार्धन विश्वनाथ धनविज यांनी फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

संबंधितांनी शासनाकडून संशयित शिक्षणसेवकांची जानेवारी २०२२ ते जुलै २०२२ या दरम्यान सात महिन्यांचा एकूण दहा लाख ५४ हजार ६३० रुपये एवढा पगार १ नोव्हेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत प्रती महिना प्रति शिक्षक नऊ हजार रुपये प्रमाणे सहा लाख अठ्ठे ४८ हजार एवढ्या रकमेचे वेतन बिल तयार करून ते बिल शासनाची फसवणूक व गैरव्यवहार करण्याच्या उद्देशाने ८ ऑक्टोबर २०२२ ला वेतन पथक व भविष्य निर्वाह निधी जळगाव या कार्यालयाकडे पाठवून गुन्ह्यातील नमूद संशयितांना शासनाच्या पदावर कार्यरत असताना शासनाची फसवणूक केली आहे.

या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.