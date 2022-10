By

जळगाव : घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस वाहनांमधे इंधन म्हणून बेकायदा भरणाऱ्या संशयितांना साहित्यासह ताब्यात घेत एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने इमरान शेख समद (रा. रथ चौक, जळगाव) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे.

जळगाव-औरंगाबाद रस्त्यावर जळगाव टोलनाक्यासमोर बेकायदा स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडरमधून वाहनात इंधन म्हणून भरण्यात येत असल्याची गुप्त माहिती गुन्हेशाखा निरीक्षक किशनराव नजन-पाटील यांना मिळाली होती.(Case Registered Against Person he fill domestic gas in vehicles Jalgaon Crime News)

त्यांच्या पथकातील जितेंद्र पाटील, महेश महाजन, नितीन बाविस्कर, अविनाश देवरे यांच्यासह पोलिस उपनिरीक्षक अनिस शेख, सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, इग्रानअली सय्यद, सचिन पाटील आदींनी या कारवाईत सहभाग घेतला.

पोलिस पथकाने ताब्यात घेतलेल्या इमरान शेख समद याच्या कब्जातून चार सिलिंडर, सुस्थितीत सहा सिलिंडर, मोटरपंप, वजनकाटा असे २७ हजार ७०० रुपये किमतीचे साहित्य जप्त करण्यात आले. पोलिस नाईक नितीन बाविस्कर यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

