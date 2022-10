By

जळगाव : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नवी दिल्ली) व महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई) यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा वकील संघातर्फे १२ नोव्हेंबरला जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालत होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे देण्यात आली.

वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे खटले, आर्थिक चणचण, वेळेचा अपव्यय या सर्व गोष्टी टाळणे, आपापसांत सामोपचाराने तडजोड घडवून वाद मिटविण्याकरिता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार संपूर्ण देशात १२ नोव्हेंबरला एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोकअदालत होणार आहे.

जळगाव येथे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. आर. देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकअदालत होणार आहे. लोकअदालतीसाठी जिल्हा वकील संघ, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांचे सहकार्य लाभणार आहे.(National Lok Adalat on November 12 all courts in district Jalgaon News)

या वेळी मोटार वाहन, ट्रॅफिक चलान, भूसंपादन, धनादेश अनादर, वैवाहिक खटले, मोटार अपघात खटले, म्युनिसिपल अपील, दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, न्यायालयात प्रलंबित इतर खटल्यांचे व खटला दाखलपूर्व प्रकरणे तसेच ज्या खटल्यांमध्ये कायद्याने तडजोड करता येते, असे संपूर्ण खटले तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत.

जळगाव येथील औद्योगिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, सहकार न्यायालय, ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यालयातील तडजोडयोग्य प्रकरणेदेखील त्या-त्या न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये निकाली काढण्यात येणार आहेत.

ज्या पक्षकारांना तडजोडीने आपली प्रकरणे निकाली काढायची असतील अशा संबंधित सर्व पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांनी उपस्थित राहून तडजोडीने आपापले खटले निकाली काढावेत, असे कळविण्यात आले आहे.

