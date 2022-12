भुसावळ : येथील शासकीय धान्य गोदामात वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून रेशन धान्यसाठ्यात सात लाख २७ हजारांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन चार तहसीलदार, एक प्रभारी तहसीलदार, गोदाम व्यवस्थापकासह सहा जणांविरुद्ध भुसावळ शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case registered against then 3 tehsildars in case of malpractice Jalgaon news)

भुसावळ येथे २०२० मध्ये शासकीय धान्य गोदामात तत्कालीन तहसीलदार विशाल नाईकवाडे, तत्कालीन तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात, तत्कालीन बोदवड तहसीलदार रवींद्र जोगी, प्रभारी तहसीलदार एस. यू. तावडे, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी कुमार चिंचकर, तत्कालीन गोदाम व्यवस्थापक आर. एल. राठोड यांनी संगनमताने गैरव्यवहार करून स्वस्त धान्य दुकानातील धान्याच्या साठ्यात ३९१.९२ क्विंटल रेशनचे धान्य गहू साखर, ज्वारी असा ७ लाख २७ हजार २४४ रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी ॲड. आशिष प्रमोद गिरी, मुंबई यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भुसावळ शहर पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता. ३०) सायंकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, २० मे २०२० ला हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने दिवाणी व फौजदारी न्यायालय भुसावळ यांच्याकडून कागदपत्र चौकशीसाठी पोलिस ठाण्याला प्राप्त झाल्याने त्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक संजय कंखरे तपास करीत आहेत.

