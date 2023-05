Jalgaon News : लग्नात तलवार घेऊन नाचणे पडले महागात; नवरदेवावर गुन्हा दाखल..

Jalgaon News : लग्नाच्या वरातीत डीजेवर चिथावणी गाणे लावून तलवारीसह नाचणाऱ्या नवरदेव, डीजे मालक व इतर दोघांवर शस्र कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. (case registered against those dancing with swords in marriage jalgaon crime news)

भोईवाडा भागातील कोळी समाजाचे लग्नाची मिरवणूक मंगळवारी (ता. १६) दुपारी अडीचच्या सुमारास कसाली मोहल्ल्यातून जात असताना, चामुंडा डीजे चालक यशवंत शांताराम शिंगाणे (वय २७) याने ‘मंदिर वही बनायेगे’, ‘हर घर भगवा आयेगा’, ‘जय श्रीराम’, अशा घोषणा असलेले गाणे लावताच नवरदेव विकी गोपाल कोळी (वय २५) तलवार घेऊन खाली उतरला आणि नाचू लागला.

लागलीच किरण गोपाल कोळी (वय २४, रा भोई वाडा) व त्यांचा साथीदार विकी भाऊलाल कोळी (वय २७, रा. मांजरोद, ता. शिरपूर) तलवार घेऊन नाचू लागले. एका गटाला चिथावणी देत होते. त्याठिकाणी बंदोबस्तावर असलेले पोलिस कर्मचारी जितेंद्र निकुंभे व होमगार्ड रवींद्र पाटील यांनी त्यांना चिथावणीखोर कृत्य करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

डीजे चालकाला गाणे बंद करण्यास सांगितले. मात्र, कोणीच ऐकून घेतले नाही, म्हणून निकुंभे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविले.

पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे, दीपक माळी, शरद पाटील, मिलिंद भामरे, शेखर साळुंखे, गणेश पाटील घटनास्थळी हजर झाले. त्यांनतर वरात भोईवाड्यात निघून गेली. निकुंभे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून डीजेचालक, नवरदेव व इतर दोघे, अशा चौघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक विकास शिरोळे तपास करीत आहेत