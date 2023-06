Jalgaon Crime News : शाळांजवळ तंबाखू विक्री; विक्रेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल

By

Jalgaon News : तालुक्यातील लोण खुर्द आणि निंभोरा येथे शाळांजवळ लहान मुलांना तंबाखू, सिगारेटसारख्या बंदी असलेले पदार्थ विकणाऱ्या तीन पानटपरी चालक विक्रेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case registered against tobacco sellers for selling tobacco near schools jalgaon crime news)

मारवड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार नाईक यांनी शाळांजवळ विडी, सिगारेट तंबाखूविक्री करणाऱ्या पानटपरी चालकांवर गुन्हे दाखल करणे सुरू केले आहे.

३१ ला मिळालेल्या माहितीवरून सहायक पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार नाईक यांच्या आदेशाने पोलिस कर्मचारी भरत ईशी, संजय पाटील, फिरोज बागवान, तुषार वाघ, भरत गायकवाड, सुनील आगोने यांनी लोण खुर्द येथे मुडी प्र. डांगरी रस्त्यावर जिल्हा परिषद मराठी शाळेजवळ छापा टाकून मनवर शहा मेहबूब शहा फकिर (वय ६०) यांच्या महाराष्ट्र पानसेंटर, शाहरुख रशीद फकिर (वय २८) यांच्या गरीब नवाज पान सेंटर या दोन टपऱ्यांवर बिडी, सिगारेट, तंबाखू यासारखे बंदी असलेले पदार्थ मिळून आले.

तर निंभोरा येथे कलाली रस्त्यावर जिल्हा परिषद शाळेजवळ दीपक सुभाष पाटील (वय ४७) यांच्या दीपक पान सेंटरवर देखील बिडी, सिगारेट, तंबाखू असे पदार्थ मिळून आले. पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.