जळगाव

Forest Guard Bribery Case : 50 हजारांच्या बिलासाठी 15 % कमिशन! जळगावात चंदनाच्या शेतीचे पैसे मंजूर करण्यासाठी वनपाल साडेसात हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडला

Chalisgaon forest guard bribery case : चाळीसगाव येथे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चंदन लागवडीचे बिल मंजूर करण्यासाठी ७,५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना सामाजिक वनीकरण विभागातील वनपालाला नाशिक एसीबीने रंगेहात अटक केली.
ACB Nashik bribery trap operation

ACB Nashik bribery trap operation

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चाळीसगाव (जळगाव) : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतात लागवड केलेल्या चंदनाच्या झाडांचे बिल काढून (MGNREGA sandalwood plantation corruption) देण्यासाठी साडेसात हजारांची लाच स्वीकारताना येथील सामाजिक वनीकरण विभागातील वनपालला नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने मुद्देमालासह पकडले.

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