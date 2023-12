Jalgaon Municipality News: महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यभारात बदल; नवीन अधिकारी रुजू झाल्याने पदांचे झाले वाटप

Jalgaon Municipality News : महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी पल्लवी भागवत रुजू झाल्यामुळे आता अधिकाऱ्यांच्या कार्यभारात बदल करण्यात आला आहे. या बाबतचा निर्णय आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी बुधवारी (ता. २७) घेतला.

सामान्य प्रशासनाचा कार्यभार आता अतिरिक्त आयुक्तांकडे सोपविण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त अविनाश गांगोडे यांच्याकडे आता आरोग्य विभागाचे उपायुक्त म्हणून कार्यभार देण्यात आला आहे. (Changes in duties of municipal officers jalgaon news)