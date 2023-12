Jalgaon News : डोणगावची कन्या बनली सहकार खात्याची अधिकारी; ‘MPSC’त यश

Jalgaon News : डोणगाव (ता. धरणगाव) येथील भारती पाटील या विद्यार्थिनीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या दुय्यम निबंधकपदाच्या (सहकार) परीक्षेत यश संपादन केले. विशेष म्हणजे, भारतीने त्यासाठी कुठलाही क्लास तिने लावला नव्हता.

केवळ रात्रंदिवस अभ्यास व जिद्द आणि चिकाटी ठेवून ती सहकार खात्याची अधिकारी बनल्याने तिचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.(daughter of Dongaon become an officer of cooperative department jalgaon news)