Jalgaon Election News : अत्याधुनिक तंत्रामुळे ‘इव्हीएम’ हॅक होऊ शकत नाही

Jalgaon News : जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणा सज्ज असून सद्या मतदारांमध्ये मतदान जनजागृती व ईव्हीएम बाबत जनजागृती नागरिकांपर्यंत केली जात आहे. ‘ईव्हीएम’ मशिन हॅक होवू शकत नाही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.

अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. (Chief Electoral Officer of state Shrikant Deshpande statement EVM cannot be hacked due to sophisticated technology jalgaon news)