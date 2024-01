Jalgaon Lok Sabha Election : अमळनेर मतदार संघात 3 लाखांवर मतदार

Jalgaon Lok Sabha Election : विधानसभा मतदार संघातील मतदारांची संख्या मंगळवारपर्यंत (ता. २३) ३ लाख ६९० झाली असून, शहरातील चार मतदान केंद्रे इमारत नादुरुस्त व धार्मिक स्थळ जवळ असल्याने स्थलांतरित करण्यात आले आहेत तर सहा मतदान केंद्रांची नावे बदलण्यात आली आहेत, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी महादेव खेडकर यांनी दिली. (number of voters in Amalner constituency is 3 lakh jalgaon news)