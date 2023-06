Child Trafficking : ‘त्या’ 36 मुलांचे पालक कागदपत्रांसह भुसावळ रेल्वे पोलिस ठाण्यात हजर

By

Child Trafficking : बिहारमधून महाराष्ट्रात लहान मुलांच्या तस्करीप्रकरणी भुसावळ लोहमार्ग पोलिस ठाण्यातून दोन पथके बिहार व सांगलीच्या दिशेने शुक्रवारी (ता.२) रवाना झाली.

या तपासात मदरसा आहे का? त्याचे रजिस्ट्रेशन आहे का? यासह विविध मुद्द्यांबाबत पथक सखोल चौकशी करणार आहे. (child trafficking Parents of 36 children present at Bhusawal Railway Police Station with documents jalgaon crime news)

तपासासाठी वेळ कमी असल्याने शीघ्रगतीने तपास करण्याचे आव्हान पोलिस यंत्रणेपुढे आहे. या तपास पथकात पोलिस निरीक्षक विजय घेरडे व ठाणे अंमलदार सचिन दैवे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, ५९ मुलांपैकी ३६ मुलांचे पालक कागदपत्रांसह येथील रेल्वे पोलिस ठाण्यात हजर झाले आहेत.

जळगाव येथील बालसुधारगृहातील २९ मुलांना ठेवण्यात आले असून, त्यापैकी २० मुलांचे पालक (आई, वडील) कागदपत्रे घेऊन गयारी (ता. अररिया, बिहार) येथून भुसावळ लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात पोहोचले आहेत.

निरीक्षक विजय घेरडे हे तपासकामी असल्याने शुक्रवारी (ता.२) मनमाड पोलिस ठाण्याचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी पदाचा नूतन पदभार सांभाळणारे मारुती पंडित यांच्याशी संपर्क साधून त्यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत.

उर्वरित ३० मुलांना नाशिकच्या बालसुधारगृहात दाखल केले आले. त्यापैकी १६ मुलांचे पालक (आई, वडील) छत्तीस तासांचा प्रवासानंतर भुसावळमध्ये दाखल झाले.

त्यानंतर शनिवारी (ता.३) सकाळी १६ पालक मनमाड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात जाऊन आपला जबाब नोंदविणार आहे. दरम्यान, मुस्लिम मंचतर्फे त्यांची जेवणाची व रात्रभर झोपण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.