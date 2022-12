By

जळगाव : नाताळ बांधवांचा ‘ख्रिसमस’ रविवारी (ता. २५) मोठ्या उत्साहात झाला. येशू जन्माचा देखावा करण्यात आला होता. सर्वच चर्चवर रोषणाई केली होती. सकाळी सर्व मानवजातीच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करण्यात आली.

येथील पांडे डेअरी चौकात डॉ. ॲन्ड रेव्ह. फ्रेड विल्यम शिलँडर मेमोरिल अलायन्स चर्चमध्ये नाताळ उत्साहात झाला. रेव्हरंट शशिकांत एम. वळवी यांच्या उपस्थितीत सकाळी दहाला प्रार्थना व उपासना झाली. (Christmas is celebrated with enthusiasm by Christian brothers Jalgaon News)

हेही वाचा: Jalgaon News : मुद्दे संशयास्पद अन्‌ वादही Scripted... गांभीर्य नको!

ख्रिस्ती बांधवांनी ख्रिसमस कॅरल्स म्हणजेच नाताळ गीते गायली. यात प्रामुख्याने युवक संघ व लहान बालकांचा सहभाग होता. नंतर बायबलचे वाचन करण्यात आले. विश्वशांती, जागतिक आरोग्य, कोरोना महामारीतून सर्व मानवजातीचा बचाव व्हावा, यासाठी प्रार्थना करण्यात आली.

रेव्हरंट वळवी यांनी प्रवचनात सांगितले, की येशू शांतीचा अधिपती होता. सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी सर्व मानवजातीस शांती मिळावी, यासाठी बेथलेहेम गावी गायीच्या गोठ्यात येशूचा जन्म झाला. येशूची शिकवण ही सर्व मानवासाठी आहे. त्याच्या शिकवणीनुसार आचरण केल्यास मनाला शांती मिळते.

कुटुंब, समाज व राष्ट्रला शांतीची गरज आहे. येशूने जगात शांतता नांदावी, म्हणून या भूतलावर जन्म घेतला. तो शांतिदूत होता. मनुष्याला पापापासून मुक्त करण्यासाठी व जगाला प्रेम, दया, क्षमा व शांतीची शिकवण देण्यासाठी येशू या जगात आला होता. येशूच्या शिकवणीमुळे शांती व तारण प्राप्त होणार आहे, म्हणून सर्वांनी आपल्या अंतःकरणात येशूला स्थान देऊन खरी शांती व तारण प्राप्त करावे.

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

हेही वाचा: Jalgaon News : शहरालगत नव्या MIDCचा प्रस्ताव

उपासनेनंतर सर्व ख्रिस्ती बांधवांनी एकमेकांना नाताळाच्या शुभेच्छा दिल्या. सचिव प्रा. विनय गायकवाड, पंच सदस्य प्रकाश शिंदे, एस. बी. गावित, बेंजामीन मकासरे, अनिल मसीदास, संजय पारधनी, सो एलिझबेथ वळवी, सो. ऐथेल गायकवाड आदी उपस्थित होते. स्मिता पारधनी, पवन गवांदे, अमोल देशपांडे, किरण देशपांडे, संदीप कसोटे, रेवती कसोटे, प्रणाली बनसोडे, युवक संघ व संडे स्कूल आणि महिला संघाचे प्रमुखांनी सहकार्य केले.

नाताळनिमित्त रामानंद सेंट फ्रान्सीस डिसेल्य चर्च, मेहरूण येथील सेंट थॉमस चर्च आदी चर्चमध्ये प्रभू येशू जन्माचा देखावा साकारण्यात आला. विविध धार्मिक कार्यक्रमही झाले.

कोरोना लसीकरण

नाताळ सप्ताहनिमित्त सोमवारी (ता. २६) आधार कार्ड अपडेशन व कोविड लसीकरण चर्च पटांगणात होणार आहे. नागरिकांना त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

हेही वाचा: Jalgaon News : पोलिस गस्त कागदावर, गुन्हेगार रस्त्यावर!