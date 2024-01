Jalgaon News : नागरिकांना मिळणार आता मोफत ई-शिधापत्रिका; कार्यवाही अखेरच्या टप्प्यात

Jalgaon News : शिधापत्रिका काढण्यासाठी सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागतात. त्याशिवाय एजंटांकडून जादा पैसे घेऊन कार्ड मिळेलच याची खात्रीही नसते.

त्यामुळे एजंटांसह सरकारी कार्यालयांमधून होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी आता सामान्य नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने मोफत रेशन कार्ड राज्य सरकारकडून मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.(Citizens will now get free e-ration card jalgaon news)