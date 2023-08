Jalgaon Crime News : क्षुल्लक कारणावरून दोन गटांत हाणामारी

By

Jalgaon Crime News : धामणगाव (ता. चाळीसगाव) येथे रविवारी (ता. २७) रात्री दोन गटात किरकोळ कारणावरून वाद होऊन त्याचे पर्यावसान शिवीगाळ, हाणामारीत झाले. यामुळे गावात काही तणाव निर्माण झाला होता.

घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेतली. या प्रकरणी मेहुणबारे पोलिस ठाण्यात परस्परांविरोधात दंगलीसह ॲट्रॉसिटी व अन्य कलमांन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एका गटातील नऊ तर दुसऱ्या गटातील १४ अशा २३ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. (Clash between two groups in jalgaon crime news)

त्यात एका गटातील १४ जणांना अटक करून त्यांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांची जामिनावर सुटका झाल्याने त्यांना प्रतिबंधक कारवाईसाठी जळगाव येथे नेण्यात आले आहे. तर ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याचा तपास सहाय्यक पोलिस अधीक्षक अभयसिंग देशमुख हे करीत आहेत.

धामणगाव (ता. चाळीसगाव) येथे एका गटाकडून दिलेल्या फिर्यादीनुसार तिचे व तिचा पती यांच्यात दुचाकी देण्यावरून वाद सुरू असताना शेजारील महिलेने तुम्ही मलाच शिवीगाळ करीत आहेत का? अशा गैरसमजुतीतून कुरापत काढली. त्यावरून वाद वाढला. तिथे विरोधी गटाचे काही लोक जमले. यावेळी मारहाण व शिवीगाळ करण्याचे प्रकार घडले.

याप्रकरणी महिलेने दिेलेल्या फिर्यादीवरून नऊ जणांविरोधात दंगलीसह अन्य कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तर दुसऱ्या गटाच्या व्यक्तीने दिलेल्या फिर्यादीनुसार त्याच्या बहिणीस काही लोक शिवीगाळ करीत असल्याने तो समजावण्यास गेला असता काही मंडळी जमा झाली व त्यांनी शिवीगाळ करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली.

तसेच घरावर दगडफेक करून खिडकीच्या काचा फोडून दरवाजा कोयत्याने तोडला. याप्रकरणी फिर्यादी व्यक्तीने दिलेल्या फिर्यादीवरून १४ जणांविरोधात दंगलीसह अन्य कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दोन गटात किरकोळ कारणावरून उदभवलेल्या वादामुळे गावात काहीकाळ तणावाची स्थिती होती. मेहुणबारे पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी धाव घेऊन परिस्थिती शांत केली. दोन्ही गटांनी परस्परांविरोधात फिर्यादी दिल्याने गुन्हे दाखल असून, पोलिस तपास करीत आहेत.