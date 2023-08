Jalgaon Bribe Crime : चाळीसगाव ‘तहसील’मधील लिपिकास लाच घेताना अटक

By

Jalgaon Bribe Crime : येथील तहसील कार्यालयातील लिपिक दीपक बाबूराव जोंधळे याला अडीच हजारांची लाच घेताना धुळ्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून अटक केली. (clerk in Chalisgaon tehsil was arrested for taking bribe jalgaon bribe crime news)

तहसीलदार तथा दंडाधिकारी यांच्याकडे दाखल प्रकरणात संशयिताला जामिनावर मुक्त करण्यासाठी अडीच हजारांची लाच लिपिक दीपक जोंधळे (४७, रा. शास्त्रीनगर, प्लॉट क्रमांक १६, कापड मिलमागे, चाळीसगाव) याने मागितली होती.

तक्रारदाराचे पक्षकारांविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात मेहुणबारे पोलिस ठाण्याकडून प्रतिबंधक कारवाईचा प्रस्ताव तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी चाळीसगाव यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या प्रतिबंधक कारवाईचे प्रकरण दाखल करून त्यामधील संशयितास पुढील तारीख न देता जामिनावर मुक्त करण्याच्या उद्देशाने मदत करण्यासाठी दीपक जोंधळे यांनी अडीच हजारांच्या लाचेची मागणी केली.

ही रक्कम पंचांसमक्ष स्वीकारली आहे. जोंधळे यांच्याविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम उशिरापर्यंत सुरू होते.

ही कारवाई धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक अभिषेक पाटील यांच्यासह पोलिस कर्मचारी राजन कदम, शरद काटके, संतोष पावरा, गायत्री पाटील, मकरंद पाटील, चालक सुधीर मोरे आदींच्या पथकाने केली.