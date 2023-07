Jalgaon Flood News : पूरग्रस्तांना तातडीने मदत देणार : जिल्हाधिकारी

Jalgaon Flood News : तालुक्यात अतिवृष्टीने प्रभावित झालेल्या पूरग्रस्तांना सध्या रेडक्रॉसच्या माध्यमातून आवश्यक ती मदत करण्यात येईल; शासनाकडून मदत प्राप्त झाल्यावर ती देखील त्यांना तातडीने देण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी विवरा येथे दिले. ( Collector assured to provide immediate help to flood victims jalgaon flood news)

बुधवारी (ता १९) दुपारी तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ज्या घरांचे नुकसान झाले त्या वाघोदा, वडगाव, विवरा येथील घरांची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी सकाळशी संवाद साधला.

४८ तास घरात पुराचे पाणी नसल्याने शासकीय निकषानुसार तातडीने भरपाई देता येणे शक्य नाही. .

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र जळगाव येथील रेडक्रॉस संस्थेच्या वतीने जीवनावश्यक सामान वाहून गेलेल्या पूरग्रस्तांना अन्नधान्य, किराणा, भांडी, कपडे अशी मदत तातडीने देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी विवरा खुर्दच्या सरपंच स्वरा पाटील व ग्रामपंचायत सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विवरा बुद्रूक आणि खुर्द दरम्यान वाहणाऱ्या वाघाडी नाल्याच्या खोलीकरणासाठी निधीची मागणी केली