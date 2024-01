Jalgaon Maratha Survey : मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबीयांचे सर्वेक्षण सुरूच राहणार

जळगाव : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यांसह विविध मागण्या शासनाने मान्य केल्या, तरी गेल्या बुधवार (ता. २३)पासून राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत सुरू असलेले मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण सुरूच राहील. शासनाकडून सर्वेक्षण थांबविण्याचे आदेश नाहीत. यामुळे सर्वेक्षण ठरवून दिलेल्या कालावधीत पूर्ण होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

शासनाने शनिवारी (ता. २७) मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या केल्याने मराठा समाज आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. (Collector Ayush Prasad statement of will continue survey of Maratha community open category families jalgaon news)