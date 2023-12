Jalgaon News: कामे पूर्ण झाल्यासंबंधी सादर करावे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट : जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद

Jalgaon News: काम पूर्ण झाल्यानंतर ‘थर्ड पार्टी ऑडिट करून त्याबाबतचा अहवाल सरकार व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट चा अहवाल सादर करण्यात येत नसल्याचे दिसून येत आहे.

तरी यापुढे काम पूर्ण झाल्यानंतर काम पूर्णत्वाचा दाखला व 'थर्ड पार्टी ऑडिट चा अहवाल सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.