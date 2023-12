Jalgaon News: महामार्ग चौपदरीकरण रावेर तालुक्यातूनच होणार : खासदार रक्षा खडसे

Jalgaon News : नियोजित तळोदा -बऱ्हाणपूर हा राष्ट्रीय चौपदरी महामार्ग रावेर शहरातून व तालुक्याच्या पूर्व भागातूनच जाईल, याबाबतचे प्राथमिक आश्वासन आपल्याला केंद्रीय रस्ते वाहतूक व बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले असून, त्यासाठी ‘न्हाई’ च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक जळगाव येथे पाच जानेवारीला होणार असल्याची माहिती खासदार रक्षा खडसे यांनी दिली.

रावेर येथे बुधवारी (ता.२७) दत्त जयंती उत्सवात सहभागी होण्यासाठी खासदार खडसे आल्या असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. (MP Raksha Khadse statement Highway four folding will be done from Raver taluka itself jalgaon news)