Jalgaon Municipality News: शहरात खरेदीसाठी 4 चाकीने येताय! महापालिकेतर्फे आता गल्लोगल्ली पार्किंग सुविधा

जळगाव : महापालिका आयुक्तांनी शहरातील वाहनपार्किंसाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी संकुलधारकांना धडक कारवाई केली, त्यांनी दुचाकी वाहनांसाठी रॅम्प तयार करून जागा उपलब्ध केली परंतु चार चाकी वाहनांचा प्रश्‍न कायम होता, आता शहराच्या मध्यवर्ती भागात जुन्या काळात महापालिकेने संडास बोळ म्हणून जागा सोडल्या आहेत.

त्या जागेत आता चार चाकी वाहने पार्किंग करण्याची सुविधा करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड यांनी दिली. (coming to town for shopping by 4 wheeler parking facility provided by jalgaon Municipal Corporation)