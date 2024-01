Jalgaon News: कापसाला भाव द्या, बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करा; भ्रष्टाचार विरोधी आक्रोश संघटनेचा धडक मोर्चा

जळगाव : शेतकऱ्यांच्या कापसाला मालाला भाव देऊन चोवीस तास वीज पुरवठा करावा, जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करावी, पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसह विविध योजनेतील रस्त्यांच्या कामाची चौकशी व्हावी,

ज्या खासगी शिक्षण संस्था थोडी फी राहिली असता मुलांना मुलींना परीक्षेला बसू देत नाही अशा संस्थांवर कारवाई व्हावी, आदी मागण्यांसाठी काल भ्रष्टाचार विरोधी आक्रोश संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. (Price Cotton Take Action Against Bogus Doctors Dhadak Morcha of Anti corruption akrosh Organization Jalgaon News)